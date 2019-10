Британский принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror

Он обвиняет журналистов во взломе его телефона и прослушке голосовой почты. Об этом сообщает газета The Guardian. Герцог Сассекский обратился в суд спустя несколько дней после того, как его супруга подала иск против таблоида The Mail on Sunday. Причиной стала публикация ее письма, адресованного отцу.