Президент США Дональд Трамп предложил значительно урезать штат Совета национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что эти изменения позволят повысить эффективность органа, который дает главе государства рекомендации по вопросам внешней политики и обороны.
2019-10-05T11:30:00+03:00
2019-10-05T11:32:21+03:00
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11:30, 05 октября 2019
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