Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

Об этом пишет РБК. На нарушения указала Счетная палата, которая провела проверку, охватывающую трехлетний период. Утверждается, что российская авиакомпания взяла в лизинг самолет за границей и занизила его стоимость более, чем в 2,5 раза. В результате бюджет недополучил свыше ста миллионов рублей таможенных сборов. РБК отмечает, что подобная схема во время проверок Счетной палаты обнаружена впервые. По мнению комиссии, она может указывать на коррупционные риски на Внуковской таможне.