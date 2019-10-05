Преподаватель русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили победила во всероссийском конкурсе «Учитель года»

Церемония награждения прошла в Кремлевском дворце накануне, перед сегодняшним праздником Днем учителя. Министр просвещения Ольга Васильева назвала конкурс очень честным, а всех его участников – сильными. Как отмечает сайт «Волгоград-онлайн», в сентябре Лариса Арачашвили стала одним из тех педагогов, которые подписали письмо в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».