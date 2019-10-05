В Саратовской области уволили главврача больницы, пациентов которой перевозили на автомобиле с овощами

Об этом со ссылкой на зампреда правительства региона Сергея Наумова сообщает издание «Взгляд». По словам Наумова, пациентов возили на служебном транспорте в машине, доверху набитой посторонними предметами. Такой была транспортировка, в том числе, людей, которые перенесли серьезное медицинское вмешательство – к примеру, гемодиализ. Главного врача Дергачевской районной больницы обязали извиниться перед пациентами. Поводом для проверки стало появление видео, где пациенты едут в автомобиле среди коробок и мешков с капустой. При этом они придерживают коробки, чтобы те не упали на них.