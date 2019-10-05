Власти Саудовской Аравии смягчили требования для туристов

Теперь женщина и мужчина — иностранцы могут останавливаться в одном номере, не предъявляя доказательств родственной связи. Кроме того, женщинам, в том числе, поданным королевства, разрешается самостоятельно арендовать номера в отелях. Как отмечает агентство Reuters, изменения в правила приняты для увеличения туристического потока.
2019-10-05T11:00:00+03:00
2019-10-05T11:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 05 октября 2019
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