Власти Саудовской Аравии смягчили требования для туристов

Теперь женщина и мужчина — иностранцы могут останавливаться в одном номере, не предъявляя доказательств родственной связи. Кроме того, женщинам, в том числе, поданным королевства, разрешается самостоятельно арендовать номера в отелях. Как отмечает агентство Reuters, изменения в правила приняты для увеличения туристического потока.