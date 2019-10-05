Грозненских бюджетников собирали на принудительные субботники

Уборку проводили ко дню города, который отмечают сегодня.

Сотрудники городских организаций и студенты двое суток убирали строительный мусор, чистили тротуары, рубили кустарник и косили траву, — сообщает интернет-портал «Кавказский узел». Работы проходили в поселке Орцин-Мохк, который открывают к сегодняшнему празднику.

Несколько бюджетников сказали изданию, что не стали отказываться от участия в субботнике, поскольку опасались проблем с начальством. По их словам, за неявку им могло грозить увольнение. Тем не менее, у жителей Грозного есть способы избежать принудительного участия в этих работах. По данным «Кавказского узла», организаторам все равно кто именно приедет на уборку, и зачастую граждане республики посылают своих родственников или даже нанимают кого-то за деньги. Ранее сайт неоднократно писал о применении такой практики в регионе. Помимо студентов и муниципальных работников, это затрагивало также медиков и преподавателей. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что принуждение к участию в подобных субботниках незаконно.

Городу Грозному исполняется сегодня 201 год. По этому поводу в городе пройдет несколько концертов, фонтанное шоу, турнир смешанных единоборств и множество других мероприятий.