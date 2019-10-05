Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Арест наложен не только на квартиру Калви, но и на его счета – об этом агентству «Интерфакс» рассказал представитель бизнесмена. Он не уточнил, когда именно было принято такое решение, но подчеркнул, что защита будет его обжаловать. Адвокат основателя Baring Vostok Дмитрий Клеточкин, в свою очередь, уточнил, что речь идет только об имуществе в России. При этом он выразил мнение, что формально нет препятствий для ареста счетов и имущества Калви в других странах, но, на его взгляд, никто этим заниматься не будет. Помимо этого суд наложил арест и на квартиры, где живут семьи других фигурантов дела Baring Vostok. В самом фонде говорят, что это произошло в отсутствие каких-либо следственных действий, и подчеркивают, что в них живут жены и несовершеннолетние дети обвиняемых.

Майкл Калви в настоящий момент находится под домашним арестом. Он утверждает, что дело против него возникло из-за корпоративного конфликта вокруг контроля над банком «Восточный».