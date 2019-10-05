Снег может выпасть в Москве и Подмосковье в предстоящий понедельник. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. Там отметили, что снег сразу же будет таять из-за плюсовой температуры днем.
2019-10-05T10:30:00+03:00
2019-10-05T10:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 05 октября 2019
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