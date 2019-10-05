Клуб английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед заинтересовался российским футболистом Александром Соболевым. Как утверждает газета Тhe Sun, 22-летнего нападающего самарских «Крыльев Советов» решил заполучить лично тренер британской команды Уле-Гуннар Сульшер. Издание полагает, что руководство «Крыльев Советов» будет готово продать игрока за 15 миллионов фунтов стерлингов (это около 17 миллионов евро).
2019-10-05T10:30:00+03:00
2019-10-05T10:32:19+03:00
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10:30, 05 октября 2019
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