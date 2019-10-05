Клуб английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед заинтересовался российским футболистом Александром Соболевым. Как утверждает газета Тhe Sun, 22-летнего нападающего самарских «Крыльев Советов» решил заполучить лично тренер британской команды Уле-Гуннар Сульшер. Издание полагает, что руководство «Крыльев Советов» будет готово продать игрока за 15 миллионов фунтов стерлингов (это около 17 миллионов евро).