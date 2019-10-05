Президент США Дональд Трамп предложил Белому дому создать собственную новостную службу

По мнению американского лидера, таким образом можно распространять, как он выразился, реальные новости и бороться с ненавистью к Соединенным Штатам, распространяемой через каналы таких СМИ, как CNN и The New York Times. Президент США добавил, что ради укрепления страны были учреждены Радио Свобода и «Голос Америки». Однако, по словам Трампа, этот план не слишком хорошо сработал.
2019-10-05T10:30:00+03:00
2019-10-05T10:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 05 октября 2019
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