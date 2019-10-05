В Нерюнгринском районе Якутии более двухсот человек эвакуировали из дома-интерната для детей с особенностями развития. Это произошло после того, как помещения стало затягивать дымом, сообщает со ссылкой на МЧС телеканал «Якутия-24». Известно, что источник дыма находился в подвале. По предварительным данным, никто не пострадал.