Студентов и бюджетников в Грозном, по некоторым данным, заставили выйти на субботники перед днем города

Об этом пишет сайт «Кавказский узел». Праздник в Грозном отмечается сегодня. Из-за него два дня подряд работники городских учреждений были вынуждены помогать в уборке мусора и приведении в порядок улиц. Издание отмечает, что бюджетники в Чечне неоднократно жаловались на принудительную отправку на субботники, митинги или спортивные события. Отказ, как утверждают местные жители, грозит увольнениями с работы. Избежать участия в субботнике можно, если отправить на работы вместо себя другого человека. Иногда люди вынуждены нанимать себе замену за деньги.