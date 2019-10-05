Студентов и бюджетников в Грозном, по некоторым данным, заставили выйти на субботники перед днем города

Об этом пишет сайт «Кавказский узел». Праздник в Грозном отмечается сегодня. Из-за него два дня подряд работники городских учреждений были вынуждены помогать в уборке мусора и приведении в порядок улиц. Издание отмечает, что бюджетники в Чечне неоднократно жаловались на принудительную отправку на субботники, митинги или спортивные события. Отказ, как утверждают местные жители, грозит увольнениями с работы. Избежать участия в субботнике можно, если отправить на работы вместо себя другого человека. Иногда люди вынуждены нанимать себе замену за деньги.
2019-10-05T10:30:00+03:00
2019-10-05T10:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 05 октября 2019
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