Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление фонда. В Baring Vostok уточнили, что арест наложен в рамках обеспечительных мер.
Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда арестовали в феврале по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».
По решению суда, арестовано российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление фонда. В Baring Vostok уточнили, что арест наложен в рамках обеспечительных мер.