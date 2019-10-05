По решению суда, арестовано российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление фонда. В Baring Vostok уточнили, что арест наложен в рамках обеспечительных мер.

Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда арестовали в феврале по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».