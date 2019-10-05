Сборная России проиграла команде Бразилии в рамках Кубка мира по волейболу

Встреча завершилась со счетом 0:3. Таким образом россияне потерпели второе поражение на турнире. В первом матче они обыграли иранцев. Во втором одержали победу над канадцами, а накануне уступили австралийцам. Завтра наша сборная встретится с командой Египта. После четырех матчей россияне занимают 6-е место в турнирной таблице Кубка мира. Лидирует команда Бразилии, не потерпевшая на этом турнире ни одного поражения.
2019-10-05T10:00:00+03:00
2019-10-05T10:05:27+03:00
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10:00, 05 октября 2019
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