Сборная России проиграла команде Бразилии в рамках Кубка мира по волейболу

Встреча завершилась со счетом 0:3. Таким образом россияне потерпели второе поражение на турнире. В первом матче они обыграли иранцев. Во втором одержали победу над канадцами, а накануне уступили австралийцам. Завтра наша сборная встретится с командой Египта. После четырех матчей россияне занимают 6-е место в турнирной таблице Кубка мира. Лидирует команда Бразилии, не потерпевшая на этом турнире ни одного поражения.