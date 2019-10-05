В ПДД могут появиться разделы, касающиеся электросамокатов и гироскутеров

Речь идет о введении термина «средства индивидуальной мобильности». Под них планируется подвести не только электросамокаты и гироскуртеры, но и сигвеи, моноколеса, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты. Об этом рассказал в эфире радио «Коммерсантъ-FM» глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. По его словам для всех этих средств, в частности, хотят ввести скоростные ограничения в 20 км/ч. При этом их владельцам, отмечает Митрошин, предпишут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам. В случае же их отсутствия им разрешат двигаться по проезжей части – но в правом ряду. Соответствующую инициативу разрабатывает Минтранс и Госавтоинспекция. Газета «Коммерсантъ» пишет, что изменения в правилах пока что находятся на согласовании в ГИБДД. Какое же наказание предусмотрено за их нарушение, не уточняется.

Ряд депутатов Госдумы поддерживают введение новых правил для электросамокатов и гироскутеров, но отмечают, что пока непонятно, кто будет контролировать скорость движения на тротуарах.