Time: Дональд Трамп намерен предложить КНДР сделку с целью приостановить ядерные разработки Пхеньяна

Американский президент Дональд Трамп намерен предложить КНДР сделку с целью приостановить ядерные разработки Пхеньяна. О возможном соглашении пишет журнал Time.

Сделка касается санкций ООН, введённых против Северной Кореи. Они запрещают экспортировать в КНДР текстильную продукцию и уголь. Ограничительные меры могут приостановить на три года. Взамен от Пхеньяна потребуют полностью ликвидировать свой ядерный центр в Йонбёне. Северокорейские власти также должны будут отказаться от производства высокообогащённого урана, пишет американский журнал Time. Такие меры хозяин Белого дома обсуждал на совещание Совета национальной безопасности со своими помощниками в начале недели. Их предложения Дональд Трамп поддержал. В случае если ООН откажется приостановить действие санкций, США на время могут перестать следить за их соблюдением, отметил один из чиновников после совещания. Президент настаивал на продолжении переговоров с Пхеньяном, несмотря на запуск в Северной Корее баллистических ракет нового типа с подводных лодок. Сейчас в отношении Пхеньяна действует самый суровый режим санкций.

Позицию Дональд Трампа издание связывает с переговорами между представителями США и КНДР, который вчера начались в Стокгольме.