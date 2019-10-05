Массовый пикет в поддержку Александра Габышева, который шел в Москву изгонять президента Путина, провели в Улан-Удэ

Ранее мужчину признали невменяемым.

Несколько десятков человек пришли на площадь Ленина в центре города. У них были плакаты «Свободу передвижениям по родине», «руки прочь от Саши шамана» и «нет карательной медицине». Таким образом люди отреагировали на задержание и последующее признание невменяемым местного жителя Александра Габышева. Минувшей весной он объявил себя воином-шаманом и в компании нескольких единомышленников направился в Москву. Житель Улан-Удэ утверждал, что президент России не человек, а демон, и его необходимо изгнать.

Собравшиеся на пикет утверждают, что преследование Габышева по статье о призывах к экстремизму незаконно и в принципе неконституционно. Представитель движения «Левый фронт» Артур Дрон сказал интернет-порталу «Якутия.Инфо», что желание изгнать бесов – не повод для ареста, и дело против самопровозглашенного шамана сугубо политическое. Другая участница акции Дойдуна Догордурова, подчеркнула, что Габышев вменяемый и сильный духом человек, который, цитирую, «сказал открыто то, о чем все мы думаем». Конец цитаты.

Согласованная с мэрией акция началась позже, чем запланировано. Сначала её пытались запретить полицейские, объясняя это тем, что на площади не было необходимых по закону ограждений. Организаторы пикета были вынуждены написать заявление на предоставление железных перегородок, и их привезли через полчаса.

Сейчас Александр Габышев находится у себя дома в Улан-Удэ. Он ожидает повторной, уже независимой экспертизы своего психического здоровья, которую организуют адвокаты из организации «Правозащита Открытки».