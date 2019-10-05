Владельцев электросамокатов и гироскутеров обяжут ездить тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час

Владельцев электросамокатов и гироскутеров обяжут ездить по велодорожкам и тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час. Это предусматривают изменения в правила дорожного движения, — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на начальника научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина. По его словам, в правилах появится термин «средство индивидуальной мобильности». Под это определение будут также попадать: сегвеи, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты.