Владельцев электросамокатов и гироскутеров обяжут ездить тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час

Владельцев электросамокатов и гироскутеров обяжут ездить по велодорожкам и тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час. Это предусматривают изменения в правила дорожного движения, — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на начальника научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина. По его словам, в правилах появится термин «средство индивидуальной мобильности». Под это определение будут также попадать: сегвеи, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты.
2019-10-05T09:30:00+03:00
2019-10-05T09:32:33+03:00
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09:30, 05 октября 2019
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