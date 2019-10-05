Президент США Дональд Трамп собирается предложить Северной Корее сделку по санкциям. Во всяком случае, так утверждает журнал Тайм со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. По словам источников, глава белого дома готов пообещать приостановку действия санкций ООН, связанных с экспортом в КНДР текстиля и угля в обмен на демонтаж крупнейшего ядерного объекта, расположенного в Йонбёне.
2019-10-05T09:30:00+03:00
2019-10-05T09:31:59+03:00
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09:30, 05 октября 2019
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