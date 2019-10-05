В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом

Мероприятие, согласованное с республиканскими властями, продлилось около двух часов. Участники требовали соблюдения прав Габышева, гарантированных Конституцией. Также люди держали плакаты с надписями «Свободу шаману!» и «Россия с тобой!». Как пишет сайт «Якутия-Инфо», перед началом акции полиция попыталась запретить пикет, ссылаясь на отсутствие ограждения, однако этот вопрос удалось оперативно решить. По оценкам «Якутии-Инфо», участвовали около шестидесяти человек.

Александр Габышев в марте начал пеший поход в Москву, чтобы, как он говорил, провести обряд изгнания Путина. В сентябре его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. На днях мужчину признали невменяемым.