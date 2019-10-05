Сегодня сборная России сыграет командой Бразилии на Кубке Мира по волейболу в Японии

Наша сборная выглядит в этом сезоне противоречиво. Блестящая победа в Лиге наций и олимпийском квалификационном турнире, а затем провал на чемпионате Европы. Победители двух Евро подряд заняли только 7 место. На Кубке Мира наша команда стартовала с двух побед над Ираном и Канадой, но затем проиграла Австралии. Этой сборной россияне не уступали никогда, даже в провальном для нас сезоне Мировой Лиги несколько лет назад, когда победа над австралийцами оказалась единственной. Естественно после такого фиаско Бразилия выглядит недосягаемой вершиной, тем более, что она привезла в Японию основной состав, а у нас из основы играет только центральный Иван Яковлев, который, кстати стал и самым результативным во встрече с австралийцами, хотя игрокам этого амллуа это не свойственно. Томасу Самелвуо и нашим волейболистам нужны сверхусилия, чтобы реабилитироваться.

Матч между сборными России и Бразилии начнется в 8 часов утра. Транслировать его будет телеканал Матч ТВ