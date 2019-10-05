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09:00, 05 октября 2019

Миллиардер Евгений Пригожин возглавит попечительский совет медиа-группы «Патриот»

В нее войдут СМИ, которые будут противодействовать антироссийским изданиям.

В медиа-группу «Патриот» войдут издания «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Народные новости» и «Политика сегодня». О том, что эти СМИ подконтрольны миллиардеру Евгению Пригожину, сообщалось ранее, однако до сегодняшнего дня так называемый «повар Путина» подобную связь опровергал. По данным портала «Открытые медиа», офис «Патриота» находится на севере Петербурга в элитном жилом комплексе, который строила компания Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг». Целью создания новой медиа-группы, как указано на ее сайте, является максимальное распространение информации о происходящем в России для создания благоприятного информационного пространства. Также холдинг будет цитирую противодействовать тем СМИ, в том числе антироссийским, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране" конец цитаты.

В декабре прошлого года США ввели санкции против подконтрольных Пригожину СМИ.



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