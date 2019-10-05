Более 40 человек эвакуировали из шахты на Урупском ГОК в Карачаево-Черкесии из-за задымления

Задымление ликвидируется в подземной шахте на горно-обогатительном комбинате «Урупский» в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили агентству «Интерфакс» в Главке МЧС по республике.

«Из подземной шахты поднял 46 человек. Причина: в 6:20 поступило сообщение о задымлении на силовом кабеле на глубине 450 метров», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией ЧП работают две единицы техники и 10 спасателей.

ЗАО «Урупский ГОК» занимается добычей и обогащением медной руды. Компания является 100% дочкой ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».