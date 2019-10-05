Дональд Трамп решил существенно сократить численность сотрудников Совета нацбезопасности при Белом доме

Как сообщает Блумберг, распоряжение президента США, которое он отдал в конфиденциальном порядке, доведено до сведения сотрудников СНБ на этой неделе исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвэни и новым советником президента по нацбезопасности Робертом О'Брайеном. Источники издания не едины во мнении относительно причин такого шага. Одни увязывают его с приходом О'Брайена на место Джона Болтона, другие — с громким скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.