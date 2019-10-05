В Якутске порядка 50 человек пришли на согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, который называет себя шаманом.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс – Дальний Восток» в пресс-службе МВД Якутии. Участники акции принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами «Я/Мы Шаман» и «Нет карательной медицине». Кроме того, митингующие выступали против преследования Габышева. Акция прошла мирно, без задержаний.

Габышев, который в марте начал пеший поход в Москву ради «восстановления народовластия», был задержан 19 сентября и направлен в психоневрологический диспансер. В ношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.