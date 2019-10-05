Защита намерена обжаловать приговор участникам пикета двухлетней давности в Ростове-на-Дону

Накануне суд приговорил 23-летнего Владислава Мордасова и 19-летнего Яна Сидорова к 6,5 годам колонии строгого режима. Еще один фигурант — 20-летний Вячеслав Шашмин — получил три года условно. Их признали виновными в подготовке к организации массовых беспорядков.

Молодых людей задержали в ноябре 2017 года после акции у здания областного правительства. Они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Своей вины они не признают.

Осужденные находились в условиях большего судебного произвола, чем жители мегаполисов. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Николай Сванидзе. Он также отметил, что дело «Артподготовки» (организация запрещена в РФ) напоминает дело «Нового Величия».