СКР возбудил дело после столкновения катера с берегом в Иркутске

Следственные органы СКР в рамках уголовного дела будут выяснять обстоятельства столкновения катера «Волжанка-67» с берегом в Иркутской области, в результате которого погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«На борту судна находились пять человек в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия один человек погиб, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, по телу погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в релизе.

Как сообщалось, столкновение катера с берегом произошло накануне вечером, в поисково-спасательных работах участвовали спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области. Трое мужчин были госпитализированы, еще одному она не потребовалась.