Дональд Трамп готов предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным со стороны ООН

Она подразумевает их отсрочку на три года, пишет журнал Time со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, в обмен глава Белого дома намерен потребовать от Пхеньяна демонтировать крупнейший северокорейский ядерный объект в Йонбёне.