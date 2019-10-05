Суд арестовал счета и квартиры Майкла Калви, а также родственников других фигурантов дела

Об этом сообщил РБК представитель инвестфонда Baring Vostok. Он отметил, что решение принято в отсутствие каких-либо активных следственных действий. Майкла Калви и пятерых его деловых партнеров арестовали в феврале по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Восточный».

На следующей неделе должно состояться заседание по мере пресечения Калви, в августе суд оставил его под домашним арестом до 13 октября.