В Тбилиси простятся с композитором Гией Канчели

Он скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида пройдет в театре имени Руставели. Земле он будет предан сегодня же. Прах композитора будет покоиться в Дидубийском пантеоне грузинской столицы.

Канчели написал музыку к десяткам известных на территории бывшего СССР фильмов. Наиболее полюбившиеся мелодии написаны к лентам Георгия Данелии «Мимино», «Кин-дза-дза» и другим. Ценят его и за вклад в развитие хоровой, вокальной и оркестровой музыки.

Канчели никогда не скрывал своей активной гражданской позиции. Критиковал российское руководство за войну в 2008 году и даже отказался приезжать в нашу страну на фоне ухудшения отношений с Украиной, поддерживал гражданских активистов в Грузии и ругал местное правительство.

Канчели долго жил и работал в Европе, где лечился, но после серьезного ухудшения здоровья вернулся на родину.