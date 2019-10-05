Счетная палата США рассказала о роли разведки в разработке санкций против России

Доклад основывается на открытых данных, а также результатах бесед с чиновниками в различных ведомствах США. При разработке санкций против России Госдеп США привлек специалистов из рядов спецслужб. Об этом пишет РБК со ссылкой на тест доклада американской Счетной палаты. Среди прочего, представители разведки помогают оценить поведение тех или иных физических и юридических лиц в случае их попадания под санкции.

Среди других источников информации Госдеп использует экономические доклады об эффективности санкций, составлением которых занимается специальное управление, а также дипломатические депеши. Собственный анализ ограничительных мер проводит и целый ряд других государственных ведомств США.

Оценивается в том числе наличие у объекта санкций связей и имущества в Америке, макроэкономические последствия введения таких мер, прогнозы по сокращению ВВП стран и прочее. По данным американского Минфина, на сегодняшний день США ввели около 20 санкционных программ в отношении других стран.