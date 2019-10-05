Московский метрополитен отсудил у оппозиционеров 55 тысяч рублей за акцию 27 июля в центре столицы

Решение вынесла судья Коптевского суда Лада Калюжная. Истец мотивировал свои требования тем, что ряд сотрудников подземки из-за митинга были вызваны на работу в свой выходной.

Представитель одного из ответчиков Юлии Галяминой Андрей Тамурка намерен обжаловать решение Коптевского суда. Он отметил, что 27 июля проводилась еще и другая акция, устроенная властями, однако по поводу неё никаких исков не подавалось.

Ответчиками по иску московского метрополитена проходят основатель ФБК Алексей Навальный и ряд незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в том числе, Илья Яшин и Иван Жданов.

Тот же самый Коптевский суд ранее удовлетворил иски к оппозиционерам Мосгортранса и Автодора, взыскав с них 4,5 миллиона рублей.