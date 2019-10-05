Победителем второго сезона проекта «Голос 60+» стал Леонид Сергиенко

За подопечного Пелагеи в ходе СМС-голосования отдали голоса более 70% телезрителей. Всего в финальный этап вышли 7 участников. В ходе трансляции в прямом эфире Первого канала был представлен новый механизм учета голосов, который обещали

подготовить после скандала с накруткой голосов в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». По новым правилам, голоса будут приниматься по СМС. С одного номера можно проголосовать только один раз на каждом из

этапов. Также важным нововведением стало правило «обратного ответа»: после отправки СМС необходимо подтвердить свое действие в ответном сообщении, только в этом случае голос будет засчитан.