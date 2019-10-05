В Мексике полицейские в ходе акции протеста в очередной раз заблокировали подъезды к аэропорту Мехико

В акции участвуют порядка 200 человек, они требуют от властей выплаты компенсаций за службу. Сведений о столкновениях в ходе манифестации пока не поступало. Демонстрация не повлияла на прием и отправку самолетов, но крайне осложнила ситуацию на дорогах в районе воздушной гавани. Администрация в «Твиттере» предупредила о возникших трудностях и посоветовала учитывать их при планировании поездок.