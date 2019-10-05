Некоторые банки в Гонконге закрыли ряд своих отделений на фоне очередных массовых беспорядков

Это связано с актами вандализма и нарушения транспортного сообщения, сообщило Управление денежного обращения, выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе Китая.

Минувшим вечером Гонконг вновь охватили массовые беспорядки после решения главы администрации Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок участникам протестных акций. Радикалы блокировали дороги, громили магазины, правительственные объекты и станции метро, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью. Сегодня в городе также закрыт ряд культурных учреждений. На неопределенный срок приостановлена работа всех линий метрополитена.