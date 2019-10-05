Суд оштрафовал движение «В защиту прав заключенных» на 300 тысяч рублей по статье о об иностранных агентах

По той же статье был оштрафован на 100 тысяч рублей лично исполнительный директора движения Лев Пономарев.

Власти хотят надавить на организации, выступающие за права человека. Такое мнение высказал «Эху Москвы» сам Лев Пономарев. Он предположил, что Роскомнадзор отслеживает публикации движения «В защиту прав заключенных» активнее, чем любые другие.