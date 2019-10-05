Защита намерена обжаловать приговор участникам пикета в 2017 году в Ростове-на-Дону

Накануне суд приговорил 23-летнего Владислава Мордасова и 19-летнего Яна Сидорова к 6,5 годам колонии строгого режима. Еще один фигурант — 20-летний Вячеслав Шашмин — получил три года условно. Их признали виновными в подготовке к организации массовых беспорядков

В ходе следствия были допущены грубейшие нарушения, но суд не счел их существенными. Об этом «Эху Москвы» рассказал исследователь организации Amnesty International Олег Козловский. Собравшиеся в суде люди бурно отреагировали на приговор, единогласно сочтя его несправедливым, добавил Козловский.

Молодых людей задержали в ноябре 2017 года после акции возле здания областного правительства. Они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Сами осужденные своей вины не признают. Они указывают, что это был мирный пикет, в ходе которого никто не пострадал.