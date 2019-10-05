Власти Ирака проведут экстренное заседание парламента по ситуации в стране

За три дня число погибших в ходе протестов в стране возросло до 65, еще 190 ранены. Об этом сообщает Reuters.

1 октября в Ираке начались протесты против безработицы, нищеты и коррупции. Затем демонстранты выступали с требованиями «падения режима» и подожгли несколько партийных и правительственных зданий. Полиция применила слезоточивый газ, на большей части территории страны заблокирован доступ в интернет.

Иракским властям вряд ли удастся отреагировать на протесты должными реформами. Такое мнение высказала советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Он подчеркнула, что иракцам нужны серьезные экономические преобразования и инвестиции, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.