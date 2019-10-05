Московский метрополитен отсудил у оппозиционеров 55 тысяч рублей за акцию 27 июля в центре столицы

Решение вынесла судья Коптевского суда Лада Калюжная. Истец мотивировал свои требования тем, что ряд сотрудников подземки из-за митинга были вызваны на работу в свой выходной. Среди ответчиков оказались основатель ФБК Алексей Навальный и ряд незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в том числе, Илья Яшин и Иван Жданов.

Это далеко не первый иск к оппозиционерам, но он самый анекдотичный, сказал «Эху Москвы» представитель Яшина Вадим Прохоров.

Ранее предприятия, связанные со столичными властями, отсудили у оппозиционеров около пяти миллионов рублей. В судах находятся ещё несколько исков, в том числе от столичной полиции.