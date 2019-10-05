Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выписался из госпиталя и готов вернуться к работе

Об этом он написал в Twitter. Как сообщили New York Times в предвыборном штабе сенатора, ранее на этой неделе политик перенес сердечный приступ. 1 октября во время выступления перед сторонниками 78-летний Сандерс пожаловался на боль в груди. Медосмотр установил, что у него заблокирована артерия, ему установили два штунта. В феврале этого года Берни Сандерс объявил о намерении баллотироваться на пост президента США.