Израильские военные зафиксировали запуск двух ракет со стороны сектора Газа, они не достигли территории еврейского государства. Как говорится в Twitter Армии обороны, система оповещения сработала на юге страны.

По данным «РИА Новости», ситуация на границе Израиля с сектором Газа обострилась накануне. В ходе стычек у границы между израильскими военными и участниками демонстрации «Марш возвращения» были ранены 54 палестинца, один человек погиб.