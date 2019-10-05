Израильские военные зафиксировали запуск двух ракет со стороны сектора Газа, они не достигли территории еврейского государства. Как говорится в Twitter Армии обороны, система оповещения сработала на юге страны.
По данным «РИА Новости», ситуация на границе Израиля с сектором Газа обострилась накануне. В ходе стычек у границы между израильскими военными и участниками демонстрации «Марш возвращения» были ранены 54 палестинца, один человек погиб.
Израильские военные зафиксировали запуск двух ракет со стороны сектора Газа
Израильские военные зафиксировали запуск двух ракет со стороны сектора Газа, они не достигли территории еврейского государства. Как говорится в Twitter Армии обороны, система оповещения сработала на юге страны.