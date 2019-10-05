В Соликамской колонии №9 произошла массовая драка заключенных

В ней могло участвовать до 200 человек, пишет в Facebook председатель краевой Общественной наблюдательной комиссии Георгий Ситников. По его словам, конфликт случился 22 сентября. Осужденные использовали в качестве оружия штакетник, табуретки и предметы быта. От 20 до 30 человек пострадали, трое госпитализированы. Причиной конфликта стало изнасилование двумя заключенными осужденного якобы по указанию оперативников. Об этом стало известно в конце сентября. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что потерпевший отказывался платить взятки оперативникам, а также подписывать явки с повинной в преступлениях, которых не совершал.