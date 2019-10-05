Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения по примеру «Росатома»

Об этом он заявил в ходе заседания набсовета «Россия — страна возможностей». Президент напомнил, что когда-то Сергей Кириенко создал «Росатом», который «функционирует весьма эффективно». По его мнению, здравоохранение как система услуг работает как корпорация. Он также отметил, что министерство занимается «контролем, проверками и методиками».