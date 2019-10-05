Власти США уже с этого месяца готовы начать лишать паспортов злостных неплательщиков налогов

Под эту категорию попадают граждане, работающие или проживающие за границей, у которых накопилось долгов более чем на 52 тысячи долларов, сообщается на сайте Налогового управления. Отмечается, что у должников есть 90 дней, чтобы предоставить план по погашению задолженности. При этом те, кто получил подобное извещение, находясь на территории США, должны это сделать в течение 30 дней. В управлении напомнили, что программа была запущена в начале прошлого года. К маю этого было отправлено около 390 тысяч подобных извещений.
2019-10-05T04:07:00+03:00
2019-10-05T04:10:23+03:00
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04:07, 05 октября 2019
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