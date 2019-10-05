Суд продлил арест бывшего главы подмосковного Раменского Андрея Кулакова

Его обвиняют в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Он останется под стражей до 7 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Артема Сарбашева. По его словам, следствие не представило никаких новых доказательств виновности Кулакова, при этом защита на заседании огласила множество материалов. Адвокат отметил, что продление ареста будет обязательно обжаловано. Кулаков вину не признает. Он заявил, что в момент убийства был дома в кругу семьи, его алиби подтвердила консьержка.
2019-10-05T04:06:00+03:00
2019-10-05T04:07:01+03:00
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04:06, 05 октября 2019
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