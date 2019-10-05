Представитель ОБСЕ призвал снять обвинения в оправдании терроризма с псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал снять обвинения в оправдании терроризма с псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Он отметил, что «взгляд журналиста, даже критический, не имеет отношения к оправданию или продвижению терроризма». Ранее СПЧ со ссылкой на экспертное заключение сообщил, что высказывания Прокопьевой не содержат в себе признаков оправдания терроризма.

Дело против Прокопьевой возбудили в феврале из-за комментария в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске.