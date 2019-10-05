Саммит «нормандской четверки» может состояться в конце октября

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Министр отметил, что к этому сроку должна быть разработана украинская формула мира, которая будет предусматривать демилитаризацию, а также обеспечение выборов согласно украинскому законодательству.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что помощники президентов готовят саммит «нормандской четверки», однако сроки его проведения пока неизвестны.