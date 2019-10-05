Число погибших в ходе протестов в Ираке за три дня возросло до 65, еще 190 ранены

Об этом сообщает Reuters. Накануне премьер-министр страны Адель Абдул Махди объявил о введении комендантского часа на территории Багдада. Ранее ограничения ввели в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла.

1 октября в Ираке начались протесты против безработицы, нищеты и коррупции. Затем демонстранты выступали с требованиями «падения режима» и подожгли несколько партийных и правительственных зданий. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, на большей части территории страны заблокирован доступ в интернет.