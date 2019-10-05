В Киеве в жилой пятиэтажке произошел взрыв

Разрушен балкон одной из квартир, ударная волна выбила все окна на пятом этаже дома, сообщает «Страна.ua». Инцидент произошел в Шевченковском районе города. По данным издания, очевидцы видели на балконе окровавленного мужчину, позже его госпитализировали. Причины взрыва пока не установлены, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.