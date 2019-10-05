В Киеве в жилой пятиэтажке произошел взрыв

Разрушен балкон одной из квартир, ударная волна выбила все окна на пятом этаже дома, сообщает «Страна.ua». Инцидент произошел в Шевченковском районе города. По данным издания, очевидцы видели на балконе окровавленного мужчину, позже его госпитализировали. Причины взрыва пока не установлены, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
2019-10-05T03:08:00+03:00
2019-10-05T03:08:57+03:00
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03:08, 05 октября 2019
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